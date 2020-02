Intervenuto ai microfoni di “90° minuto”, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è ritornato sulle polemiche post gara contro la Juventus e sulle parole del dirigente bianconero Pavel Nedved. Ecco le sue parole: «Conoscete il calcio italiano meglio di me: è vero che la Juve ha sempre accettato gli arbitraggi senza mai muovere proteste? Se è vero ok, sennò si chiude la bocca che io parlo con il presidente della Juventus, non con lui. Vi lascio decidere, io parlo delle situazioni che ho visto e questo è».