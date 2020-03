Intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, Commisso si è espresso così sui campionati: «No non ci si può allenare. Speriamo che accada presto, ma non è finita. Non corriamo troppo avanti, non sappiamo quando arriveremo a zero nuovi casi. Spero che al Sud, dove non ci sono le attrezzature del Nord, il virus non arrivi. Siamo più positivi ma non del tutto: c’è gente che in Italia non lavora, l’economia è distrutta. Non so se riprenderà questo campionato, c’è una grande probabilità che non si finisca».