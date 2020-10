Francesco Braconaro, membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto dichiarato: “Il calcio rischia lo stop? Sono dell’avviso che la Lega di Serie A stia lavorando ad Piano B, soprattutto per evitare di farsi trovare impreparata in caso di sviluppi particolari dell’epidemia. Credo che un Piano B sia già in mente della dirigenza del calcio. Ci saranno valutazioni in base agli aggiornamenti dei numeri del Covid.19 in Italia”.





Poi ha aggiunto: “In questo momento fare i tamponi è l’unica soluzione per combattere il coronavirus. I contagi stanno crescendo a dismisura in tutto il paese, c’è bisogno che ognuno faccia il proprio dovere. Va detto anche che il 95% delle persone contagiate ad oggi non mostra sintomi della malattia. Ma questo non deve far rilassare nessuno perché gli ospedali non possono rischiare di ritrovarsi pieni. Più aumentano i contagi più c’è questo rischio. Non dimentichiamo i camion militari con le bare appena qualche mese fa: sono oltre 37mila i morti in Italia”