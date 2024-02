Colpo di scena Mbappé: rifiutata l’offerta milionaria | Beffa epica per la big europea

Svolta clamorosa per il futuro di Mbappé. Il francese ha deciso di rifiutare l’offerta stratosferica: Real Madrid beffato.

Una svolta che ha dell’incredibile. Kylian Mbappé brancola ancora nel buio, tra due fuochi, quello del PSG e quello del Real Madrid. Dopo che nella scorsa estate il giocatore aveva comunicato la sua volontà ufficiale di non rinnovare il contratto, era iniziato il braccio di ferro con il PSG. Prima al francese, accordatosi con il Real Madrid a cifre altissime, è stato chiesto di rimanere da parte dello stesso Al-Khelaifi.

Richieste rispedite al mittente dal giocatore e dalla madre-agente. L’esclusione dalla rosa in estate, poi la riammissione, e infine i problemi finanziari delle merengues. Quest’ultimo dettaglio di fatto potrebbe cambiare le carte in tavola. Sì, perché il Real Madrid adesso non sarebbe più così certo di ingaggiare l’ex campione del mondo.

Dal punto di vista tecnico, come fanno sapere diversi quotidiani francesi, Mbappé preferirebbe la Spagna. Il suo sogno è quello di accasarsi al Madrid, ma l’offerta dei blancos dovrà adesso superare una fortissima concorrenza. Intanto Mbappé ha già rifiutato un’offerta milionaria.

Futuro Mbappé, il giocatore non ha dubbi: decisione comunicata al club

In extremis, ancora una volta come accaduto a fine 2023, il presidente del PSG ha tentato un’ultima volta di trattenere il giocatore. Come emerso a inizio mese infatti, Al-Khelaifi ha messo sul piatto ben 80 milioni di euro a stagione per il suo gioiello. Mbappé si è preso del tempo per riflettere, e in queste ore ha comunicato al club di avere rifiutato l’offerta e che rimarrà a Parigi fino al termine di questa stagione, poi sarà divorzio.

Una decisione che va ancora a favore dell’ipotesi Real Madrid, che come detto però non dovrebbe essere in grado di pareggiare tali somme. Il Real però proverà a convincere il giocatore, e metterà sul piatto cospicui bonus oltre all’ingaggio (sia uno gigantesco alla firma che diversi al compimento di alcuni risultati sportivi).

Mbappé, non solo il Real: sirene inglesi

Sono i club della Premier League in questo momento, come riporta Fichajes, i maggiori antagonisti del Real Madrid nell’operazione Mbappé. Una trattativa che molti danno già per fatta ma che deve ancora concludersi. In Spagna sono sicuri di un suo arrivo, tanto che di recente lo stesso attaccante del Real Madrid Rodrigo è stato interpellato sul tema in intervista post partita: “Mbappé è fortissimo, ma è un giocatore del PSG“.

Dunque la palla passerà ancora al giocatore e alla madre, Fayza Lamari, i quali dovranno decidere se percorrere la pista più logica dal punto di vista sportivo ossia il Real Madrid, o seguire l’offerta più alta che potrebbe arrivare invece dall’Inghilterra. Il Real Madrid però ha già fatto sapere fermamente che non intende partecipare ad alcuna asta.