Affare rimandato, profondo sconforto alla Pinetina: “Sarebbe stato bellissimo” | Ci avevano creduto tutti

Il trasferimento è saltato sul più bello. Tutta la delusione dell’Inter per la mancata chiusura della trattativa.

Una trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, con il calciatore pronto a imbarcarsi. Sul più bello però, a pochi minuti dalle visite mediche e della firma, la fumata nera ha interrotto tutto e ha lasciato l’amaro in bocca a tutte le parti, Inter, calciatore, e nuovo club.

Del resto il calciomercato nasconde anche diverse sorprese, soprattutto negli ultimi anni dove i controlli finanziari sui club sono diventati capillari, si spacca in due il cappello prima di ufficializzare ogni tipo di trasferimento. Ci sarebbe stato proprio un dietrofront sul finale da parte di quello che era il potenziale acquirente, per motivi burocratici, legati a bonus e costi dell’operazione.

L’Inter dal canto suo, nelle ultime ore della trattativa visti i ripensamenti, avevano provato ad andare incontro alle richieste della società, ma i dirigenti nerazzurri non hanno potuto fare niente davanti al muro eretto dalla controparte. In queste ore, sul mancato trasferimento, sono arrivate anche alcune dichiarazioni del diretto interessato. E della famiglia, che ormai si era vista virtualmente in Inghilterra.

Inter, sfumato il colpo a centrocampo: “Mentalmente eravamo già lì”

Continua il calvario di Stefano Sensi. Stavolta non sono i guai fisici a intromettersi tra il centrocampista e la sua carriera, ma l’ennesimo mancato trasferimento. Lo scorso anno al Monza non è riuscito a trovare continuità, e tornato all’Inter non sta avendo spazio da Simone Inzaghi. Il trasferimento al Leicester, per la finestra di mercato invernale, sembrava cosa fatta.

Eppure ancora una volta Sensi è rimasto beffato. Stavolta per problematiche tra i due club, quello inglese e quello nerazzurro. Sulla vicenda è intervenuta anche la compagna del ragazzo, la quale ha confermato sui social tutta la sua amarezza per il mancato approdo in Inghilterra da parte del calciatore, che ormai si vedeva con la maglia dei Foxes.

Sensi, l’amarezza della moglie del calciatore sui social

Giulia Amodio, moglie di Stefano Sensi, è intervenuta sui social di recente per commentare il mancato trasferimento del calciatore al Leicester. Lo ha fatto tramite le storie Instagram, rispondendo ai suoi followers: “Mentalmente e anche fisicamente eravamo già in Inghilterra. Sarebbe stata una bellissima esperienza per Stefano, eravamo super entusiasti, anche di poter crescere i bambini lì; non vedevamo l’ora di arrivare ma a davvero un passo non è andata per il mancato accordo tra le due società”.

“Ad oggi – continua nel suo intervento – sono veramente dispiaciuta perché so bene quanta fatica, impegno e amore che ogni giorno ci mette nel suo lavoro. Ma l’estate è dietro l’angolo e gli auguro che possa presentarsi un’occasione speciale per lui, che gli possa dare il posto che merita“.