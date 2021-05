L’ex tecnico della Virtus Francavilla Alberto Colombo, è intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com” commentando la situazione dei playoff Serie C: «Delusione Bari se così si può dire, ma il girone era complesso con altrettante squadre importanti. Il blasone, l’importanza e il progetto di De Laurentis hanno fatto sì che il Bari fosse sempre messo davanti a tutti in una ipotetica griglia. Ma Catanzaro ed Avellino hanno dato filo da torcere. Delusione sì ma forse più per la piazza.

Ho affrontato il Palermo con la Virtus Francavilla ed è una squadra in salute con buone idee e individualità importanti. Non sarà facile nemmeno per l’Avellino che ha un organico importante e capace di qualunque cosa. Sarà una partita delicata e tesa, l’agonismo la farà da padrona. Sarà un match caldo ed aperto».