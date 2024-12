Colantuono presenta Salernitana-Juve Stabia: «Dovremo dare tutto sul campo»

Alla vigilia della sfida tra Salernitana e Juve Stabia, è intervenuto il tecnico dei granata Stefano Colantuono per presentare il match:

«Dovremo dare tutto sul campo perché è un derby. Dobbiamo provare a prendere i 3 punti per affrontare con serenità questo periodo. I diecimila spettatori si faranno sentire. Chiaramente se ce ne fossero stati di più saremmo stati più contenti. Iervolino? Non entro in merito alle questione tecniche della situazione Iervolino. Io come persona insieme alla squadra siamo vicini e solidali al proprietario che è una persona per bene. Non abbiamo dubbi sull’evoluzione della vicenda. Ci sono meccanismi che non mi riguardano, ma so della sua bontà. Tornerà tutto alla normalità. Noi dovremo dare tutto sul campo. Credo che Simy con la prestazione di Modena si sia guadagnato la chance di partire dall’inizio. Tongya è un giocatore duttile che può essere schierato in molti ruoli. Hrustic e Maggiore sono molto simili nelle caratteristiche. Sono due mezz’ale di qualità. La rifinitura può dare indicazioni giuste e sbagliate. Stiamo valutando Torregrossa, vedremo nei prossimi giorni. Potremo valutare Njoh tra gli infortunati per la partita contro il Brescia; tutto, però, da vedere».