Antonio Colantonio, presidente della Turris, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Monopoli. Ecco quanto riportato da “Tuttoturris.com”:

«Il pareggio ci sta benissimo. La magra consolazione è che siamo primi con il Bari… se me l’avessero detto quattro giornate fa, avrei fatto un sorriso. Va bene così, è un altro punto per salvarci. E non è retorica”.





Quest’anno un po’ tutte le squadre avranno un tour de force con i turni infrasettimanali che capiteranno. Ci sarà spazio e tempo per tutti. Noi purtroppo dobbiamo giocare anche un’altra partita (con l’Avellino, ndr), speriamo di riuscire a recuperare tutti gli infortunati e che questo ciclo terribile possa andare bene come questo inizio di campionato».