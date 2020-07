Il Presidente della Sambenedettese Domenico Serafino, starebbe pensando a un colpo a effetto, un giocatore di categoria indubbiamente superiore da “regalare” alla sua Sambenedettese per la prossima stagione. Il nome altisonante che circola in queste ore, come riportato da “Picenonews24.it”, sarebbe quello di Maxi Lopez. Il Presidente Serafino conosce personalmente il giocatore ex Milan, Barcelona, Udinese e Crotone e l’accordo potrebbe essere tutt’altro che impossibile.