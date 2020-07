Ad operare l’ex pilota un’équipe multidisciplinare guidata dal primario della chirurgia maxillo-facciale, Paolo Gennaro. L’operazione, come riporta “Repubblica.it”, si è svolta sabato, è durata circa cinque ore ed è consistita in una ricostruzione cranio-facciale. Zanardi è stato poi trasferito di nuovo in terapia intensiva, la prognosi resta riservata. Dopo aver subito un nuovo intervento al cervello due settimane fa, adesso il campione è stato sottoposto a un’operazione sul cranio e sulle ossa del volto per stabilizzare ulteriormente la sua situazione. Anche il nuovo intervento è riuscito ma ci vorrà ancora tempo per valutarne gli effetti.