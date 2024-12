Clamoroso Ruben Semedo: nuovamente arrestato per violenza domestica

Ruben Semedo finisce di nuovo nei guai. L’ex giocatore del Villarreal è stato arrestato questa mattina dopo la denuncia dalla sua compagna per violenza domestica sabato notte, trattenendola in casa prima che riuscisse a presentarsi alla polizia. Le autorità portoghesi hanno rilasciato una dichiarazione al riguardo:

“La Polizia di Pubblica Sicurezza di Lisbona, attraverso la Brigata Investigativa Criminale della Divisione di Polizia di Vila Franca de Xira, ha arrestato nelle prime ore del 29 dicembre 2024 un cittadino di 30 anni, per il reato di violenza domestica. La notte del 28 dicembre, una donna di 30 anni è stata vittima di aggressioni e minacce da parte del suo compagno, per cui è stata trattenuta a casa del sospettato per alcune ore finché non è riuscita a recarsi in una stazione di polizia della PSP. dove ha sporto denuncia. La denunciante presentava diversi lividi visibili, quindi sono stati chiamati i servizi di soccorso ed è stata curata in ospedale”.

Per Semedo si tratta di un nuovo caso penale e ora potrebbe rimanere senza passaporto e potrebbe non tornare in Qatar (gioca nell’Al-Khor di Doha). Nel 2018 venne accusato dei reati di tentato omicidio, minacce, lesioni, detenzione illegale e rapina con violenza, che gli costarono quasi sei mesi di carcere da cui uscì dietro il pagamento di una cauzione di 30.000 euro. Nel 2021 e nel 2022, invece, venne denunciato in Grecia per stupro e violenza di genere .