West Ham, solo uno spavento per Antonio: è fuori pericolo

Dall’Inghilterra arrivano notizie rincuoranti in merito alle condizioni di Michail Antonio, attaccante del West Ham, dopo l’incidente in Ferrari lo scorso 7 dicembre. Il giocatore, trasportato d’urgenza in elicottero in ospedale a Londra, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura della gamba ed è stato dimesso. Secondo The Sun Antonio non potrà più giocare in questa stagione, ma è del tutto fuori pericolo, nonostante lo spavento preso da tutti, compagni e club, per la dinamica dell’incidente e il ricovero effettuato in fretta e furia con tanto di elisoccorso.

