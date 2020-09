“Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a un patogeno artificiale rilasciato da un laboratorio. Nessuno sta dicendo la verità: anche l’Oms collabora con il Partito Comunista Cinese. Presto pubblicherò un altro rapporto, oltre a quello che ho già diffuso. Conterrà molti dettagli specifici su come sia stato sviluppato il virus e su chi era in possesso delle sostanze utilizzate. A quel punto tutti potranno vedere che ho ragione”. Queste le incredibili parole della dottoressa e virologa, Li-Meng Yan, rilasciate ai microfoni di “Tgcom24” in merito alla pandemia di Coronavirus.

Li-Meng Yan ha continuato dicendo: ” Il mercato di Wuhan è soltanto una scusa, non c’entra con la diffusione del virus. Lavoro in questo campo da anni, sono ai vertici della ricerca e so come funziona. Lo studio che ho pubblicato è molto chiaro: gli scienziati e le riviste che mi hanno criticato non l’hanno esaminato con attenzione, si sono fidati di ciò che è stato filtrato dalla bocca di altri accademici”