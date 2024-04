Clamoroso Israele: l’IFA annuncia l’ingresso nella CONMEBOL

Novità clamorosa per quanto riguarda il futuro della Nazionale calcistica israeliana. L’IFA ha annunciato di essere entrata all’interno della CONMEBOL, l’equivalente sudamericano della UEFA: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte della magnifica famiglia CONMEBOL. Insieme, per il bene del calcio e il cameratismo”.

L’Israele potrebbe dunque partecipare alle prossime edizioni della Coppa America, nonostante la federazione non sia ancora uscita dall’UEFA che, insieme alla FIFA, non hanno ancora rilasciato dei commenti in merito.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo. The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 11, 2024