Il mondo del calcio piange ancora la scomparsa di Diego Armando Maradona. Tutte le federazioni hanno deciso di omaggiare il fuoriclasse argentino dedicandogli un minuto di silenzio per ricordarlo in campo, prima dell’inizio dei vari match. Tuttavia c’è anche chi non ha voluto rispettare questa decisione

E’ il caso di Paula Dapena, giocatrice ventiquattrenne del Viajes Interrìas (terza divisione spagnola), che non ha voluto omaggiare Maradona prima dell’amichevole contro il Deportivo La Coruna ad Abegongo.





Mentre tutte le compagne e colleghe sono rimaste in piedi in silenzio, lei si è seduta in direzione opposta rispetto alle altre calciatrici. Un gesto motivato da una ragione ben precisa, come ha spiegato la stessa Dapena al quotidiano web Pontevedra Viva: «Per le altre vittime non c’è stato alcun minuto di silenzio. Dunque non sono disposta a rispettare un minuto di silenzio per un molestatore».