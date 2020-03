Clamoroso quanto avvenuto in Inghilterra, dove anche lì continua l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta la “BBC” il ministro della salute, Nadine Dorries, è risultata positiva al Coronavirus, che adesso è in autoisolamento. . Il Dipartimento della Salute ha dichiarato che la Dorries ha manifestato i primi sintomi giovedì scorso, lo stesso giorno in cui ha partecipato a un evento tenuto dal Primo Ministro.