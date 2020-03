Clamoroso quanto successo in Serie B, infatti oggi si giocherà il match tra Chievo Verona e Cosenza. Secondo quanto riporta il sito del noto giornalista sportivo, Gianluca Di Marzio, 2 calciatori a sorpresa non sono stati convocati da Pillon per paura di contrarre il Coronavirus. Si tratta di D’Orazio e Bruccini che hanno preferito rimanere a casa e non partecipare alla trasferta di Verona, in via del tutto precauzione.