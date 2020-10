Il Catanzaro prova il colpaccio in questi minuti finali di calciomercato: Giampaolo Pazzini. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” , il club calabrese sta facendo più di un tentativo per portare in giallorosso l’esperto centravanti in un’operazione già imbastita da giorni. C’è da valutare la volontà del Pazzo di accettare la Serie C.