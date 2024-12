City Group, sorride il Bahia: arriva la qualificazione alla Copa Libertadores dopo 36 anni

Sorride il Bahia. Mentre la tristezza continua ad avvolgere le sorti dei rosanero in campionato, il club brasiliano di proprietà del City Football Group, torna in Copa Libertadores dopo 36 anni. Decisiva la vittoria per 2 – 0 contro l’Atlético-GO che ha permesso al club di chiudere il campionato raggiungendo l’8^ posto in classifica potendosi così qualificare, appunto, per la competizione sudamericana.

Il Bahia dovrà, comunque, affrontare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi e solo superando le due sfide il club potrà entrare nei gironi, che inizieranno il 2 aprile 2025. Un passo avanti molto importante per il Bahia, guardando soprattutto la passata stagione nella quale il club aveva chiuso solo al 16^ posto in classifica.