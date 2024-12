Palermo: club si congratula con il Bahia dopo la qualificazione in Copa Libertadores

Il Bahia, club brasiliano di proprietà del City Football Group, torna in Copa Libertadores dopo 36 anni. Decisiva la vittoria per 2 – 0 contro l’Atlético-GO che ha permesso al club di chiudere il campionato raggiungendo l’8^ posto in classifica potendosi così qualificare, appunto, per la competizione sudamericana. Il club rosanero si è voluto complimentare proprio con il Bahia e, mediante un post sui propri canali ufficiali, ha esposto i propri complimenti alla società brasiliana. Di seguito il post:

