City Group: ottimismo per il passaggio di Dovbyk dal Girona alla Roma. I dettagli

La Roma è pronta a fare sul serio per regalare a Daniele De Rossi un ottimo attaccante. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com i giallorossi hanno in pungo Artem Dovbyk, uno dei principali artefici della storica qualificazione in Champions League del Girona ottenuta nell’ultima stagione. I capitolini hanno formulato un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus, ma sarebbero pronti a rilanciare a 32 + 6, cifra formulata dall’Atletico Madrid alla squadra di proprietà del City Group. Sono ore calde per il futuro del giocatore.

