City Group, il New York City svela il nuovo stadio: “The Cube, in arrivo nel 2027” (VIDEO)

Il News York City Football Group ha svelato il progetto del nuovo stadio, “The Cube” il nome dell’impianto in arrivo nel 2027. Si tratta del primo grande stadio specifico per il calcio nella Grande Mela. La città, infatti, ha tre squadre tra MLS e NWSL: New York City FC, New York Red Bulls e NY/NJ Gotham FC ma il NYCFC gioca principalmente allo Yankee Stadium, casa degli Yankees, mentre i Red Bulls e Gotham giocano nel New Jersey.

Il club appartenente alla galassia City Football Group, nei giorni scorsi ha pubblicato una clip sui propri canali social svelando quello che sarà il nuovo impianto.

L’ingresso sarà caratterizzato da 11.000 piedi quadrati di schermi LED che saranno personalizzabili per la programmazione della giornata di campionato, esposizioni artistiche e rappresentazioni aggiuntive durante tutto l’anno. Con un costo previsto di 780 milioni di dollari attraverso finanziamenti privati, lo stadio avrà una capacità di 25.000 persone (pari al settimo posto tra gli impianti MLS specifici per il calcio) e sarà costruito a Willets Points, nel Queens, proprio di fronte al Citi Field, sede della squadra di football americano. Mets – e vicino al Billie Jean King National Tennis Center, sede degli US Open.

Ecco la clip in questione:

Coming in 2027… Introducing The Cube: an immersive, seven story front door to New York City’s first-ever soccer-specific stadium. 🏟️ https://t.co/gQnAsZggVA pic.twitter.com/IrH9HpzEU5 — New York City FC (@NYCFC) March 6, 2024