City Group: disastro Girona al “Bernabeu”, il Real ne fa quattro e consolida la vetta. La classifica aggiornata

Termina il match al “Bernabeu” tra Real Madrid e Girona. Il club del City Group si trova attualmente al secondo posto in classifica e proprio contro il club allenato da Ancelotti poteva raggiungere il primo posto in classifica. I “blancos”, però, sono in una serata super e con ben quattro reti staccano proprio il Girona in classifica consolidando il primo posto in solitaria.

Di seguito il risultato e la classifica aggiornata:

Real-Madrid-Girona 4-0 (Vinicius 4′; Bellingham 35′, 54′; Rodrygo 61′)

Real Madrid 61

Girona 56

Barcellona 50

Atl.Madrid 48

Athletic Bilbao 45

Betis 38

Real Sociedad 37

Valencia 35

Las Palmas 32

Getafe 30

Osasuna 29

Alaves 27

Villarreal 25

Vallecano 24

Siviglia 20

Celta Vigo 20

Maiorca 20

Cadiz 17

Granada CF 12

Almeria 6