Si è appena conclusa la gara Cittanovese-Palermo, match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie D. Al 90′ il risultato è di 2-4, con le reti di Giaimo al 3′, Floriano 31′ Langella al 48′, Tripicchio al 78′, Peretti all’88’ e Floriano al 99′.

PELAGOTTI: Il lavoro per lui non è molto. Sul gol di Sessa non ha colpe.Fa un miracolo su Gioia nel primo tempo. VOTO 6,5

ACCARDI: Nella prima frazione di gara sembra leggermente distratto. Giaimo dal suo lato è molto fastidioso e non gli permette di spingere molto. Dopo l’espulsione di Lancini fa il centrale. VOTO 6-

LANCINI: Fa sentire la pressione agli avversari. Riceve un giallo per proteste, ma non sbaglia nulla. L’arbitro al 58′ lo caccia, ma sbaglia perché il fallo era di Mauri. VOTO 6-

PERETTI: Un’altra buonissima partita da parte sua. Non commette nessun errore e non va mai in apprensione. Regala la vittoria nei minuti finali.

LANGELLA: Svirgola sul tiro-cross di Sessa e inganna Pelagotti, che poi non può far nulla sul gol di Giaimo. Sigla il gol del vantaggio nel secondo tempo. Corre molto, recupera qualche buon pallone e, indubbiamente, rimedia all’errore. VOTO 6,5

MARTINELLLI: Ruba diversi palle. Nel secondo tempo ha l’occasione per chiudere la gara, ma Latella lo ferma. Rimedia un giallo per proteste. VOTO 6

MARTIN: Le dimensioni del campo non lo aiutano e ha difficoltà ad impostare come fa solitamente. I compagni non lo aiutano più di tanto. VOTO 5,5

Dal 58′ MAURI: Rispetto a Martin costruisce molto. Conquista dei falli preziossissimi che servono per far rifiatare la squadra. VOTO 6,5

VACCARO: Ritorna dopo 3 giornate di squalifica ed è molto vivace. Con una punizione sfiora il gol. Serve l’assist per la rete dell’1-2 a Langella. Ingenuo sul fallo da rigore. VOTO 6+

dall’81’ AMBRO: Pochi minuti per lui. Non ha tempo per mostrare le sue qualità. VOTO SV

FELICI: Il rigore concessogli è, forse, un po’ troppo generoso. Nel secondo tempo, rispetto al primo, è più attivo rispetto al primo dove sembra un po’ in imbarazzo. VOTO 6,5

Dal 78′ SILIPO: Il suo ingresso serve per dare imprevedibilità all’attacco rosanero. Non riesce a fare molto. VOTO SV

SFORZINI: Come contro l’FC Messina, prova a farsi spazio tra le maglie avversarie. Segna un gol, ma vene fermato per fuorigioco. VOTO 6+

FLORIANO: Va ancora in gol e lo fa, ancora, su calcio di rigore spiazzando il portiere. Crea, con la sua velocità, diverse difficoltà alla retroguardia avversaria. VOTO 7-

dal 93′ FICARROTA. Gioca pochissimi minuti. Serve l’assist per il 2-4 a Floriano. VOTO 6

PERGOLIZZI: Parte con la difesa a 3 per poi passare a 4. Nel primo tempo qualche disattenzione da parte dei suoi, ma nel secondo tempo entrano con un piglio diverso. VOTO 6+

CITTANOVESE: 1 Latella (6+), 2 Lavilla (6), 3 Paviglianiti (6-) dal 62’Biondo (6), 4 Sessa (6+), 5 Neri (6), 6 Cianci (5,5), 7 Gioia (6) dal 62′ Mazzone (6), 8 Amato, 9 Kacorri (6,5), 10 Tiripicchio (6) dal 78′ Cordova (6), 11 Giaimo (6,5) dal 74′ Costa (SV). All.: Ferraro (6).