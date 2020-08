Di seguito il comunicato ufficiale del club: “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Paolo Grillo. Attaccante classe 1997 nato a Palermo, Grillo ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la Robur Siena nella stagione 2016/17. Siracusa, Pro Vercelli e, nella scorsa stagione, Sicula Leonzio le altre maglie indossate. A Paolo il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori!”