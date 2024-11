Cittadella-Pisa, accolto il ricorso dei veneti: verrà discusso dal Collegio di Garanzia il 27 novembre

Il caso della partita Cittadella-Pisa, disputata lo scorso 27 agosto terminata con il risultato di 1-1, è tutt’altro che chiusp. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, dopo aver assegnato la partita a tavolino per 3-0 alla squadra allenata da mister Filippo Inzaghi, per un errore in distinta da parte dei veneti, è stato accolto il controricorso dei granata.

Il tutto verrà discusso dal Collegio di Garanzia mercoledì 27 novembre a partire dalle ore 13. Il caso è quindi per nulla concluso e bisognerà aspettare la nuova decisione da parte del Collegio di Garanzia per scoprirne la decisiva conclusione.