Brescia: la Curva Nord diserterà la trasferta di Castellammare. Il motivo

La Curva Nord Brescia non sosterrà i propri calciatori in vista della prossima sfida esterna in casa della Juve Stabia. La decisione del gruppo è stata presa a seguito dei pochi posti messi a disposizione nel settore ospiti (solo 100 i biglietti disponibili). A rendere nota la decisione è stato lo stesso gruppo mediante il seguente comunicato:

““La Curva Nord Brescia comunica che, a fronte della decisione di mettere a disposizione solo 100 biglietti per la trasferta di Castellammare di Stabia, il gruppo ha deciso di non presenziare alla partita. Invitiamo tutti i tifosi a disertare la trasferta, compatti come fronte comune.

La nostra filosofia è sempre stata quella di non lasciare nessuno indietro e non creare favoritismi o divisioni all’interno del nostro gruppo. Riteniamo che la disponibilità così limitata di tagliandi non consenta una partecipazione equa e totalitaria, valori fondamentali per noi”