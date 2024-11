Curto, maxi squalifica per razzismo: il Cesena comunica conferenza stampa con il calciatore

Marco Curto, difensore del Como attualmente in prestito al Cesena, è stato squalifico per 10 giornate dalla FIFA per “comportamento discriminatorio” nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-Chan: secondo i media britannici avrebbe detto ad un compagno di squadra: “Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan”. Adesso lo stesso club, mediante un comunicato ufficiale, ha reso noto che si svolgerà una conferenza stampa assieme al calciatore per fare chiarezza su quanto accaduto. Di seguito la nota:

“Il Cesena comunica che giovedì 21 novembre alle ore 11:30, presso la sala stampa dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, il difensore bianconero Marco Curto terrà una conferenza stampa. Oltre al calciatore sarà presente la dirigenza del Club e una delegazione dell’ASP Azienda Pubblica Servizi alla Persona – Distretto Cesena – Valle Savio, ente presso il quale Curto ha svolto le ore di attività sociale assegnategli”.