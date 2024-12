Cittadella-Palermo, tegola per i rosanero: Diakité indisponibile

Assenza pesante in casa Palermo in vista della trasferta di Cittadella. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di ilovepalermocalcio.com, il tecnico rosanero Alessio Dionisi dovrà, infatti, fare a meno di Salim Diakité. Il terzino destro francese, durante la sfida contro il Bari, ha rimediato un colpo sul viso che gli ha recato un problema ad un occhio.

Diakité, dunque, sarà indisponibile e bisognerà comprendere quali potranno essere le scelte che adotterà il tecnico toscano per sopperire all’assenza di una delle pedine fondamentali nello scacchiere rosanero. Il rientro di Pierozzi potrebbe essere la scelta più scontata e probabile, ma non non sono da escludere altre possibili novità.