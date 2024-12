Cittadella-Palermo: le quote dei bookmakers

Il Palermo si prepara ad affrontare una delle trasferte più ostiche della stagione contro il Cittadella. La sfida, in programma domenica 29 dicembre alle 17:15, rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le squadre.

I rosanero arrivano con la necessità di tornare a vincere dopo un periodo altalenante, per consolidare le proprie ambizioni playoff. Dall’altro lato, il Cittadella vuole difendere il proprio fortino e risalire ulteriormente la classifica.

Le quote evidenziano un leggero vantaggio per i padroni di casa, con valori che si aggirano intorno all’1.92-2.00 per la vittoria del Cittadella, mentre il Palermo viene dato come sfavorito con quote tra 3.90 e 4.10. Il pareggio resta un’opzione equilibrata, oscillando tra 3.20 e 3.45.