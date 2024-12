Cittadella-Palermo: le previsioni meteo

Domenica 29 dicembre, alle ore 17:15, il Palermo scenderà in campo contro il Cittadella allo Stadio Tombolato per la 20ª giornata di Serie B. Oltre alle valutazioni tecniche e tattiche, un elemento che potrebbe influenzare il gioco è senza dubbio il meteo.

Condizioni meteorologiche attese durante la partita

Secondo le ultime previsioni, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature piuttosto rigide tipiche di fine dicembre.

Mattina e pomeriggio:

Le temperature oscilleranno tra 5°C e 9.8°C nelle ore centrali della giornata, garantendo un clima freddo ma asciutto.

L’umidità si manterrà tra il 74% e il 90%, il che potrebbe rendere il terreno leggermente umido ma senza rischi di pioggia.

Sera e notte (fascia oraria della partita):

La temperatura prevista intorno alle 17:15 è di circa 4.9°C, in calo verso i 3.1°C dopo il fischio finale.

L’umidità salirà fino al 93%, aumentando la sensazione di freddo per giocatori e tifosi.

Il vento sarà praticamente calmo, un fattore positivo che non influenzerà la traiettoria della palla nei lanci lunghi o nei calci piazzati.

Per i tifosi che seguiranno il match sugli spalti del Tombolato, è consigliabile coprirsi adeguatamente con abbigliamento termico e impermeabile, dato il freddo serale. L’atmosfera sarà comunque vivace, con le due squadre pronte a dare battaglia in un match che si preannuncia equilibrato.