Cittadella – Palermo: rosanero al lavoro per la trasferta al Tombolato

Il Palermo di Alessio Dionisi è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi presso il centro sportivo di Torretta, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida esterna contro il Cittadella, in programma domenica 29 dicembre alle ore 17:15.

Dopo la gara disputata ieri, la squadra ha svolto una seduta differenziata: lavoro di recupero per i titolari e allenamento mirato per il resto del gruppo. La sessione si è concentrata sulla fase offensiva e difensiva, con esercitazioni tattiche e partite a tema per perfezionare i meccanismi di gioco.

Nel pomeriggio, i rosanero sono scesi in campo per una seduta di allenamento suddivisa in due fasi. I calciatori impiegati nella partita precedente hanno effettuato un lavoro di recupero atletico, mirato a smaltire le fatiche del match.

Il resto del gruppo ha iniziato la sessione con un riscaldamento motorio e tecnico, seguito da esercizi sulla fase offensiva in chiave didattica. Successivamente, si è passati a un’intensa esercitazione 6 contro 4 dedicata alla fase difensiva, focalizzandosi sulle coperture e sulla gestione degli spazi.

La seduta si è chiusa con una partita 5 contro 5 in uno spazio ristretto, utile per simulare situazioni di gioco rapide e migliorare la reattività sotto pressione.

Concentrazione e intensità restano le parole d’ordine per un Palermo che vuole tornare dalla trasferta di Cittadella con punti preziosi per la classifica e confermare le ambizioni di alta quota.