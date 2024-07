Cittadella, Marchetti: «Nostro obiettivo è mantenere la categoria»

Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato ai microfoni de “Il Gazzettino” esprimendosi in vista dell’inizio del campionato.

Ecco le sue parole:

«Oltre 500 tifosi a Lavarone per la Festa del Tifoso? Queste persone devono essere orgogliose, e lo sono, per quanto è stato fatto in tutti questi anni. Noi ogni anno dobbiamo azzerare tutto e ripartire da zero, se vogliamo restare competitivi bisogna fare così. Ripartire da zero nel modo di ragionare, nell’umiltà, nella fame agonistica, nella voglia di vincere e mettersi in discussione. – prosegue Marchetti – Se qualcuno pensa che il Cittadella cominci da una posizione di vantaggio, perché in passato ha raggiunto determinati traguardi, sbaglia tutto. La Serie B è un campionato difficilissimo, e salvare la categoria è il primo obiettivo da raggiungere. Pittarello? La rosa dovrà essere completata, ci manca qualcosa e arriverà. Mi auguro al più presto, ma le trattative non dipendono solo da me anche se spero che al momento giusto il Cittadella possa presentarsi al completo. – continua ancora Marchetti – Ho in mente qualcosa per l’attacco e per sostituire Pittarello, ci vuole il tempo per fare maturare ogni cosa. Non sarà oggi né domani ma ci arriveremo».

Sugli obiettivi stagionali: «Mantenere la categoria è un risultato strepitoso e mai scontato per questa realtà, quindi dobbiamo raggiungere quell’obiettivo che poi dà la serenità per sognare qualcosa di più».