Cittadella, Carissoni: «Io al Palermo? C’erano stati contatti in estate, ma…»

Il terzino del Cittadella, Lorenzo Carissoni, ha recentemente partecipato al programma “Rigorosamente Cittadella”, dove ha condiviso riflessioni sulla stagione in corso e sul suo ruolo all’interno della squadra. Durante l’intervista, ripresa da Trivenetogoal.it, Carissoni ha espresso soddisfazione per i recenti risultati ottenuti dalla squadra, sottolineando come gli sforzi del gruppo stiano finalmente portando i frutti desiderati.

Ecco le sue parole:

«Ora che arrivano i risultati ogni sforzo che facciamo è ripagato ed è una grande soddisfazione per noi: anche mentalmente adesso siamo più leggeri. Il pareggio strappato a Cesena ci soddisfa: quella romagnola è una squadra molto forte, per noi è importante quindi offrire sempre grandi prestazioni. Poi a volte gira bene, altre meno, ma se il Cittadella fa il suo non avrà mai rimpianti. Il 5-0 di La Spezia è stato quasi umiliante, abbiamo risposto bene a quella mazzata e il recupero graduale di diversi elementi della rosa ci ha agevolato. Adesso il gruppo è coeso e con la rosa che sta tornando al completo il nostro allenatore può lavorare più liberamente e avere maggiori scelte a propria disposizione. Okwonkwo? L’ho visto dal vivo, ci ho giocato contro due volte: ha una grande esplosività, calcia di destro e sinistro. Ho parlato con Branca e mi ha confermato che è un attaccante incredibile: sono sicuro che se arriva ci darà una grossa mano, senza dubbio. Io al centro del mercato la scorsa estate? C’erano stati contatti con il Palermo, ma una trattativa per andare in porto deve far combaciare tutti i pezzi del puzzle».