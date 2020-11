«Avevo altre offerte ma ho deciso di accettare il Bari. Per via della piazza, del progetto e della storia era impossibile dire di no. A Bari, dichiara Citro intervistato da “RadioBari”, mi sento a casa. Mi hanno dimostrato da subito affetto, sono felicissimo di essere qui, spero di ricambiare questa fiducia».

L’attaccante ha parlato anche della sfida a distanza contro la Ternana: «Dobbiamo fare il nostro cammino, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Sono meritatamente davanti, hanno fatto un filotto di vittorie e non gli si può dire nulla. Cercheremo di approfittare di un loro passo falso, sperando avvenga il più presto possibile. Cerchiamo di guardare a noi, a cosa dobbiamo migliorare, e facciamolo in fretta».