«Cosa si prova affrontare il Palermo da avversario? Non è una partita semplice da giocare, ci ho giocato un 3-4 volte contro. Rivalsa? Un po’ si, io quando giocavo contro i rosa ci tenevo a fare bella figura. Da palermitano il periodo in cui la squadra va male viene amplificato, non è facile». Queste sono state alcune delle parole rilasciate dall’ex rosa Maurizio Ciaramitaro ai microfoni di Tgs.