Maurizio Ciaramitaro, ex centrocampista del Palermo prima e del Trapani poi , dove ha concluso la carriera, ha espresso ai microfoni di “TuttoC.com”, il suo pensiero sull’attuale situazione granata.

Questo il suo pensiero: «La delusione è grandissima, mi auguro che veramente possano mettere le cose a posto. Se penso cosa ho vissuto io a Trapani fa davvero male al cuore. Non so a che gioco stanno giocando, non so cosa stanno combinando. Parlano sempre ma alla fine i fatti sono altri e c’è una squadra che rischia di sparire. Se non hanno le disponibilità che si facciano da parte.

Capisco anche Daniele Di Donato, è un professionista e vuole essere messo in condizione di lavorare. E’ tutto campato in aria, ti presenti a Catanzaro con i ragazzini che non si sono nemmeno allenati. Veramente non ho parole, mi sembra tutto assurdo. C’era giocatori che hanno mercato e potevamo fare cassa e poter fare una buona squadra di C. Chi ha sbagliato deve assumersi le disponibilità, non dimentichiamoci che c’è gente come Luperini, Pettinari e Nzola. Adesso il Trapani rischia di essere radiato.

E’ tutto assurdo, qualcuno si deve assumere le responsabilità di questa situazione. Non voglio dare colpe a qualcuno perché non sono dentro, perché dopo la retrocessione non pianificare il futuro e vendere i calciatori importanti e puntare sui giovani. Il Trapani con cinque calciatori poteva fare cassa, non capisco perché si è arrivati a questa situazione.

Il campionato di Serie C è davvero difficilissimo. Se non ti cali subito nella realtà rischi ed il Palermo lo ha percepito alla prima partita con la sconfitta di Teramo. Il mister Boscaglia, che ho avuto, sa che tipo di campionato dovranno affrontare i rosanero».