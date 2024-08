Ciao ragazzi, è stato bello ma vado via: l’Atalanta perde un titolarissimo | Gasperini preso in contropiede

Addio pesante in casa bergamasca, con un elemento chiave della rosa che fa le valigie e si appresta a vivere una nuova esperienza.

Dopo il trionfo nella scorsa Europa League, e la qualificazione alla Champions ottenuta anche per via del campionato, l’Atalanta è pronta a vivere un’altra stagione da protagonista assoluta. Il club bergamasco infatti vuole continuare ad ottenere questi risultati, e per farlo è al lavoro in maniera importante sul mercato.

Ad oggi la Dea però non ha fatto molti movimenti in entrata, fatta eccezione per il riscatto di Charles De Ketelaere e l’acquisto di Nicolò Zaniolo. Il vero lavoro importante che sta facendo la dirigenza della Dea è quello di trattenere in rosa i principali top player, richiesti in Serie A ma anche all’estero. Tuttavia per uno di questi la società della famiglia Percassi non ha potuto fare nulla.

Il giocatore infatti ha deciso di fare le valigie e di cambiare aria, prendendo così in contropiede il tecnico Gian Piero Gasperini. Una notizia terribile dunque sia per il mister che per tutti i tifosi, che devono perdere un titolare assoluto della rosa, che saluta a titolo definitivo. Chissà adesso come questo verrà sostituito dai nerazzurri.

Un addio pesante in casa nerazzurra

Il Rennes ha ormai chiuso la trattativa con l’Atalanta per acquistare l’esterno destro olandese Hans Hateboer. Il giocatore lascerà Bergamo non appena tutti i dettagli tra le varie parti in causa saranno definiti, e la Dea incasserà un indennizzo da tre milioni di euro, che può considerarsi positivo visto che il contratto del 30enne era in scadenza a giugno prossimo.

Un addio importante in casa nerazzurra dunque, visto che il calciatore era uno dei senatori della squadra. Hateboer era stato acquistato nel gennaio del 2017, e con la maglia atalantina ha disputato la bellezza di 243 partite, segnando anche diversi gol importanti.

Chi sostituirà Hateboer?

Nello scacchiera di Gasperini al momento sulla corsia di destra sono presenti due esterni, ovvero Zappacosta e Soppy. Non è da escludere però che la società nerazzurra decida di prenderne un terzo, magari di livello più alto che consenta di fare un upgrade nel reparto.

Il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e se ci sarà un nuovo arrivo in casa atalantina.