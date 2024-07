Ciao ciao Arabia, io me torno in Europa: dopo appena un anno è finita malissimo | Il primo top player dice addio

Addio al campionato in Arabia Saudita. Il top player ritorna in Europa: dopo un anno è finita malissimo.

C’era chi lo scorso anno, davanti agli attacchi al calcio Europeo da parte dei miliardari proprietari della Saudi League aveva tremato. Timoroso di vedere a poco a poco tutti i più grandi campioni lasciare campionati storici come quello italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e così via, alla volta del Medio Oriente.

Ma così, almeno fino a questo momento, non è stato. Anzi, diversi campioni approdati nel 2023 nella Lega Araba stanno di fatto ingrandendo la retromarcia e provando a salutare le varie compagini saudite. Una situazione che sembra stia sfuggendo di mano anche agli organizzatori stessi del campionato, con questioni emerse nelle ultime settimane in termini sempre di mercato a volte anche grottesche. Inoltre molti giocatori della Lega araba hanno mostrato tra Europei e Copa America condizioni fisiche non all’altezza dei massimi livelli.

La Lega Saudita adesso più che spaventare l’Europa, sembra intimorire i giocatori. Poca qualità, poca competizione, blasone inesistente, hanno spinto via dalla Saudi League un altro fuoriclasse che lo scorso anno aveva ceduto davanti alle offerte astronomiche dei sauditi.

Via dall’Arabia: torna in Europa dopo un anno

Dopo un solo anno dunque è già tempo di tornare in Europa per molti. E’ il caso di uno dei giocatori più importanti del Newcastle, che aveva vissuto i momenti migliori proprio prima di approdare in Arabia al Al Ahli nel 2023. Stiamo parlando di Saint-Maximin.

Il francese andrà in prestito in Turchia, come confermato nelle scorse ore, a incidere sarebbe stata proprio la voglia di tornare a giocare nel calcio che conta, in Europa, e provare a riconquistare una maglia della nazionale mai indossata – escluse le selezioni giovanili -. A convincerlo a lasciare l’Arabia dopo solo un anno sarebbe stato l’allenatore.

Saint-Maximin torna in Europa

Motivi ambientali, ma anche questione di stimoli. Saint-Maximin vola via dall’Arabia, e torna nel calcio europeo. L’annuncio della trattativa andata ormai in porto è stato dato da Fabrizio Romano nelle scorse ore, e pare che a incidere sulla trattativa sia stato proporlo il neo tecnico del Fenerbache.

José Mourinho vuole puntare sull’ex Newcastle per il suo attacco; l’ex freccia dei magpies, che aveva lasciato la Premier per accettare un contratto da 12 milioni a stagione per tre anni, giocherà adesso a Istanbul e all’età di 27 potrà rimettersi in gioco tra Europa League e Champions League.