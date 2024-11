“Ci raggiunga in caserma”: Roberto Baggio convocato d’urgenza dalla Guardia di Finanza | Buco da 7 miliardi

Una situazione terribile quella vissuta dal Divin Codino, chiamato dalle forze dell’ordine per una questione riguardante ben 7 miliardi.

Secondo tanti è il calciatore italiano più forte di tutti i tempi. Secondo pochi invece è stato un sopravvalutato, che non è riuscito a trovare un equilibrio in nessuna grande squadra per cui ha giocato. La cosa certa però è che l’estro e la fantasia di Roberto Baggio ce l’hanno avuto in pochissimi nel corso della storia.

Vincitore del pallone d’oro, ma anche di vari altri trofei nelle squadre in cui ha militato, il cruccio del Divin Codino è stato sempre quello di non aver conquistato nulla con la nazionale, o meglio, di esserci andato sempre molto vicino. Nel 90 l’Italia è arrivata terza ai Mondiali giocati in casa, ma la delusione più grande è arrivata ad USA 94, dove gli azzurri hanno perso in finale ai rigori con il Brasile, e l’errore decisivo è stato proprio di Baggio.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex fuoriclasse di Juve, Inter e Milan si è a poco a poco allontanato dal mondo del pallone, fino ad oggi, che praticamente non centra quasi più nulla con il calcio. Ed anche lo scandalo in cui è rimasto coinvolto non ha a che vedere nulla con tutto ciò.

Baggio, uno scandalo clamoroso

Nei mesi scorsi Roberto Baggio è rimasto vittima di una rapina in casa sua, dove lui e la sua stessa famiglia hanno vissuto degli attimi di paura. Questa però non è stata l’unica truffa di cui è rimasto vittima il Divin Codino.

Il pallone d’oro infatti diversi anni fa ha subito un raggiro davvero pesante, che gli ha fatto perdere la bellezza di 7 miliardi di lire. Il fatto risale al 1997, e ha generato davvero molto scalpore.

La truffa assurda in cui è rimasto coinvolto Baggio

Ai tempi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, una coppia di falsi banchieri genovesi, attuava una pesante truffa nella quale promettevano facili guadagni investendo in miniere nel Perù.

Uno dei tanti poveri malcapitati che è caduto in questa frode è stato proprio Roberto Baggio, il quale come detto ha perso ben 7 miliardi. Il giocatore, dopo quanto accaduto, è stato convocato dalla Guardia di Finanza come testimone della stessa, raccontando i fatti per provare a fermare i ladri.