L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni dell’ex Palermo Rino Foschi. E’ stato in città nei primi di marzo, convocato dai curatori fallimentari della vecchia società rosanero. Una vicenda che ancora brucia: «C’è chi ci ha guadagnato, purtroppo. Mi spiace tutto quello che è successo in quell’anno, da Follieri agli americani. Si era interessato anche Commisso, ma non l’avrebbe mai preso. Alla fine l’accordo l’hanno trovato con Tuttolomondo e io non volevo. Il resto lo sapete. «Se mi aspettavo l’iniziativa degli ex rosa per aiutare Palermo? Sì e voglio partecipare anche io. I campioni del mondo ci sono?». Dall’elenco che hanno pubblicato, c’è solo Zaccardo… «Eh no, devono montar su tutti. Mi rivolgo a Toni, Barzagli, Barone e Grosso. La città di Palermo ha dato loro tutto e devono partecipare per quelle famiglie».