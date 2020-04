L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni dell’ex rosa Rino Foschi: «Balzaretti alla Fiorentina non giocava quasi mai, ma a Corvino diedi la stessa cifra che spese per acquistarlo. Però Corvino mi aveva dato in precedenza sei milioni per Santana, lasciando perdere le scintille che ci sono state in passato. Certo, m’ha fregato Kuzmanovic e per Chevanton ha fatto i suoi interessi, ma la nostra è stata una sfida seria. Miccoli trattato con Moggi? Con lui i rapporti erano discontinui. Una volta, il giorno di un Napoli-Palermo nel 2008, Zamparini se la prese per una mia intervista in cui dissi che Amauri l’avrei venduto per 20 milioni. Io la trattativa la facevo con Secco per la Juventus, Zamparini invece ascoltava Moggi, secondo cui a quelle cifre non avrei mai chiuso. Alla fine ho preso 14 milioni, Nocerino e Lanzafame».