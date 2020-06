L’avventura di Riccardo Meggiorini con la maglia del Chievo Verona sembra ormai giunta ai titoli di coda. Stando a quanto riferito dal quotidiano l'”Arena”, il suo futuro potrebbe essere in una delle neopromosse dalla Serie C. L’esperto attaccante sarebbe infatti entrato nella lista degli interessi del Monza. Per Meggiorini si registrerebbe inoltre il gradimento di Reggina e Vicenza.