Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”: «Il prossimo anno cercherò di capire come sto. Sicuro gioco un altro anno, poi vediamo come reggono le gambe. Ci sta che possa smettere il prossimo anno o farne uno in più. Vorrei continuare nel calcio perché è la mia vita, magari con un ruolo più dirigenziale che di campo, ma nella vita non si sa mai. Dovrò dare la giusta importanza anche alla famiglia e allo studio, ma quello mi piace».