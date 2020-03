Chiellini ha lanciato un’iniziativa per venire incontro economicamente al proprio club e per dare il buon esempio a tutto il mondo del calcio. Come riporta “Tuttosport”, dopo essersi confrontato telefonicamente con il presidente Andre Agnelli e col dg Fabio Paratici, da un paio di giorni ha iniziato le consultazioni, partendo dai senatori: Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Il portiere, il difensore e CR7 hanno dato ampia disponibilità, tanto che poi Chiellini ha proseguito il giro di telefonate con tutti gli altri componenti della squadra. Colloqui e confronti non sono ancora terminati – soprattutto perché le opzioni sul tavolo sono diverse – ma in generale tutti i giocatori sembrano d’accordo a ridursi lo stipendio in questo momento di crisi senza allenamenti e partite. Come a voler dire: siccome anche noi facciamo parte del sistema, siamo pronti a fare la nostra parte. E il fatto che in prima fila ci sia anche Cristiano Ronaldo è tutto tranne che un dettaglio dal momento che il portoghese è il più pagato della Juventus (31 milioni di euro netti).