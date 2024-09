Chi non muore si rivede: Oscar torna in Europa | Colpo di gennaio a zero

Il fantasista brasiliano può clamorosamente tornare nel calcio che conta dopo un lungo periodo di tempo passato nel campionato cinese.

E’ il 2017, e ci troviamo in un periodo durante il quale il campionato cinese sembrava essere sulla stessa lunghezza d’onda di quello arabo attualmente. Diversi giocatori di livello infatti facevano le valigie approdando in oriente, in cambio di stipendi sensazionali. Uno dei nomi principali che ha fatto questa scelta è stato Oscar.

Il calciatore brasiliano era uno dei migliori nel suo ruolo, ma ciò nonostante ha preferito il trasferimento in Cina per prendere tanti soldi. E’ stato lui stesso ad ammetterlo: il classe 1991 ha detto chiaramente di preferire di guadagnare diversi milioni, sistemando così la sua famiglia, piuttosto che ottenere la gloria sportiva. Per questa ragione dunque Oscar si trova tuttora allo Shangai SIPG, club nel quale milita ormai da quasi otto anni, e che in quel gennaio del 2017 lo acquistò dal Chelsea per la bellezza di 60 mln di euro.

In tutto questo tempo il fantasista verdeoro ormai ha guadagnato parecchio, e per lui potrebbe essere arrivato il momento di fare ritorno nel calcio che conta. A 33 ani infatti può dire ancora la sua, e un’ultima grande occasione ad alti livelli gli piacerebbe di sicuro. E’ per questo che Oscar a gennaio si trasferirà in un club a costo zero.

Scadenza del contratto vicina per Oscar

Il trequartista brasiliano ha il contratto in scadenza con il club cinese il prossimo 31 dicembre, e in caso di mancato rinnovo, cosa molto probabile, sarà svincolato a partire dal prossimo 1 gennaio.

Disponibile dunque al trasferimento a parametro zero, diversi club potrebbero cogliere l’occasione. Vediamo più nello specifico però dove potrebbe giocare il fantasista.

Ipotesi Serie A ma non solo per Oscar

Diversi club europei potrebbero decidere dunque di dare una chance ad Oscar. Tra questi chiaramente non mancano anche alcuni di Serie A. In particolar modo c’è il Como, che in estate ci ha abituato ad un mercato fatto di nomi altisonanti, a spingere in questa direzione.

Allo stesso modo però ad oggi l’ipotesi più probabile per quanto riguarda il futuro dell’ex giocatore del Chelsea è quella di un ritorno in patria, in Brasile, dove potrebbe godersi finalmente tutti i guadagni di questi anni.