Ancelotti se lo porta dal Bayern: “bastano” 150 milioni | Real Madrid fuori controllo

Il tecnico madrileno ha deciso il prossimo colpaccio dei Blancos: un rinforzo che costerà parecchio proveniente da Monaco di Baviera.

Il Real Madrid è senza ombra di dubbio la miglior squadra della storia del calcio. La bacheca parla da sola e basta assolutamente a farci capire quanto sia importante questo club. E’ chiaro che in esso hanno militato e militano tutt’oggi i calciatori più forti in circolazione. Da Di Stefano a Cristiano Ronaldo, passando per i vari Gento, Hierro, Sergio Ramos, Casillas e Mbappé.

E’ proprio il francese ad essere stato l’ultimo grande colpo di mercato delle Merengues. Nell’estate che si sta avviando alla conclusione infatti il fuoriclasse è passato a parametro zero dal PSG. Ogni anno dunque i campioni d’Europa in carica acquistano giocatori di livello, e nonostante al momento la rosa sia ampiamente competitiva, presto la società spagnola tornerà ad operare in maniera importante sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti mister Carlo Ancelotti ha deciso quale sarà il prossimo colpaccio assoluto da portare al Santiago Bernabeu. Si tratta di un forte calciatore del Bayern Monaco, per il quale dovrà essere sostenuta una spesa enorme: serve infatti la modica cifra di 150 mln di euro per acquistarlo.

Un nuovo Galacticos atterra a Madrid?

Una delle stelle più splendenti del calcio europeo è di sicuro quella di Jamal Musiala. Il fantasista tedesco in forza al Bayern Monaco, al netto della sua giovane età, si è rivelato essere uno dei migliori nel suo ruolo, continua a stregare tutti a suon di grandi prestazioni.

Il Real Madrid, che come detto segue sempre i migliori giocatori su piazza, ha cominciato a seguirlo, anche se è consapevole che per acquistarlo servirebbe una somma di circa 150 milioni di euro. Tuttavia il presidente Florentino Perez ha un altro piano.

Florentino studia il colpo alla Mbappé

Considerando che il contratto di Musiala è in scadenza nel 2026, l’idea diabolica del numero uno dei Blancos sarebbe quella di ripetere un’operazione alla Mbappé, prendendo a zero il fuoriclasse tedesco tra due estati.

Perez vorrebbe convincere il tedesco a non rinnovare con il club bavarese, fino a rimanere senza contratto tra due anni, quando appunto proprio il Real si farà avanti per ingaggiarlo. Chissà se anche questa volta il piano diabolico di Florentino andrà a buon fine.