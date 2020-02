Esordio da sogno per Lorenzo Andrenacci, terzo portiere del Brescia che ha debuttato nella sfida contro la Juventus. Non aveva mai giocato in Serie A, anche se il suo picco più alto fu la convocazione in Milan-Barcellona, quando faceva parte della primavera rossonera. Contro i bianconeri ha sfoderato un’ottima prestazione: su tutti gli interventi spicca una paratissima su Rugani. Alla fine del match è andato a salutare il suo idolo Buffon, ma non gli ha chiesto di scambiare la maglia, perché la sua in quel momento era più importante.