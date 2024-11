Champions League: sotto di un rete il Bologna all’intervallo, porte inviolate in Liverpool-Real Madrid. I risultati parziali

Terminano i primi tempo dei match di Champions League. Pari e reti inviolate tra Aston Villa e Juventus, con i bianconeri che faticano a trovare spazi. Non segna neanche il Bologna, gli uomini di Italiano gestiscono ma calciano poco verso la porta avversaria è il Lille a trovare il vantaggio sul finale del primo tempo. In vantaggio il Monaco, il Benfica è in difficoltà. Spettacolo e occasioni in Liverpool- Real Madrid, grande ritmo ma all’intervallo è 0-0.

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lilla 0-1

Celtic-Club Brugge 0-1

Din. Zagabria-Dortmund 0-1

Liverpool-Real Madrid 0-0

Monaco-Benfica 1-0

PSV-Shakhtar 0-2