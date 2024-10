Champions League: Manchester City a valanga, Sparta Praga sconfitto 5 a 0. Poker Barça al Bayern. Risultati finali e classifica aggiornata

Sono appena terminate le gare delle ore 21 di stasera, mercoledì 23 ottobre, valevoli per la terza giornata di Champions League. Di seguito i risultati finali

YOUNG BOYS-INTER 0-1 / I nerazzurri soffrono in casa degli svizzeri, che sfiorano il gol del vantaggio in diverse occasioni. Decisivi Pavard e Dumfries ad opporsi alle conclusioni avversarie. Nella ripresa Arnautovic fallisce dal dischetto la rete dello 0-1, ma al 90′ ci pensa il solito Thuram a mettere la firma sulla vittoria.

LIPSIA-LIVERPOOL 0-1 / Nonostante una gara positiva da parte dei padroni di casa, ad andare in vantaggio è il Liverpool con la rete di Darwin Nunez, su assist di Salah. Nella ripresa la gara resta viva fino all’ultimo minuto, con entrambi i portieri protagonisti.

BARCELLONA-BAYERN MONACO 4-1 / Gara divertente, come da pronostico, che viene subito sbloccata dal lampo di Raphinha. Dopo il primo gol annullato dal Var, Harry Kane firma la rete del pareggio a cui segue il 2-1 firmato dall’ex Lewandowski. Sul finale della prima frazione di gioco Raphinha sigla il tris mentre, ad inizio ripresa, realizza la seconda tripletta stagionale.

BENFICA-FEYENOORD 1-3 / Squadra olandese in pieno controllo del match. Al momento decisive le firme di Hueda e del 2005 Milambo. I portoghesi la riaprono al 66′ con Akturkouglu ma Milembo, al 92′, chiude la pratica

SALISBURGO-DINAMO ZAGABRIA 0-2 / Partita molto equilibrata in cui le due squadre fanno fatica a sbloccarla. Nella seconda frazione di gioco Kulenovic e Petkovic mettono la firma sui tre punti dei croati.

MANCHESTER CITY-SLAVIA PRAGA 5-0 / Uomini di Guardiola subito avanti grazie al gol di Foden. Nella ripresa Haaland segna altre due reti, di cui una con una fantastica acrobazia e, insieme alle firme di Stones e del giovane Nunes contribuisce alla manita.

ATLETICO MADRID-LILLE 1-3 / Padroni di casa avanti di una rete grazie al sigillo di Julian Alvarez. Nel secondo tempo Zhegrova e la doppietta di David (un gol su un rigore molto discutibile) mettono in crisi gli uomini di Simeone.

La classifica aggiornata di Champions League

Aston Villa 9

Liverpool 9

Manchester City 7

Monaco 7

Brest 7

B.Leverkusen 7

Inter 7

Sporting 7

Arsenal 7

Barcellona 6

Borussia Dortmund 6

Real Madrid 6

Benfica 6

Juventus 6

Lille 6

Feyenoord 6

Atalanta 5

Stoccarda 4

PSG 4

Celtic 4

Sparta Praga 4

Dinamo Zagabria 4

Bayern Monaco 3

Girona 3

Milan 3

Brugge 3

Atletico Madrid 3

PSV 2

Bologna 1

Shakhtar 1

Lipsia 0

Sturm Graz 0

Stella Rossa 0

Salisburgo 0

Young Boys 0

Slovan Bratislava 0

In rosso le squadre qualificate direttamente agli ottavi;

In blu le squadre qualificate ai sedicesimi;

In verde le squadre eliminate